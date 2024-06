Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Mittwochmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 44,17 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 44,17 GBP ab. Bei 44,00 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,16 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 278.051 Aktien.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels stärker

Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter