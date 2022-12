Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 47,58 EUR. Die Unilever-Aktie legte bis auf 47,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,56 EUR. Zuletzt wechselten 607 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 3,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,40 EUR ab. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,06 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 27.10.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 15.800,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.451,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

