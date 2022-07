Unilever Aktie News: Unilever gibt am Nachmittag ab

Die Aktie verlor um 21.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 45,53 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.515 Unilever-Aktien.

Am 22.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,47 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,75 GBP an.

Unilever gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 13.121,00 EUR gegenüber 12.930,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Unilever.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,23 EUR im Jahr 2025 aus.

