Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 45,82 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,82 GBP zu. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,06 GBP an. Mit einem Wert von 45,67 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.113.843 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 9,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,95 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 24,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,80 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 13.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

