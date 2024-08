Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Unilever

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,84 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,84 GBP nach. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,75 GBP nach. Bei 47,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 75.106 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 2,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

