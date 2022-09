Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von Unilever gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 45,38 EUR abwärts. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,21 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.559 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2022 auf bis zu 48,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,40 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,18 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,86 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 26.07.2022. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 13.782,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,79 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Unilever wird am 02.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,52 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

