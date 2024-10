Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 47,27 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 47,27 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,21 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,21 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 758.822 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 22,14 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

