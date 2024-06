Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Unilever

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 44,28 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 44,28 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 44,24 GBP. Bei 44,25 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 64.129 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,57 GBP) erklomm das Papier am 18.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 16,89 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

