Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 44,18 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 44,18 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,99 GBP aus. Bei 44,11 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 379.659 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 45,35 GBP erreichte der Titel am 23.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,61 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,80 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Europa in Grün: So performt der STOXX 50 nachmittags

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt zu