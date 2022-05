Unilever Aktie News: Unilever reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die Unilever-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 41,50 EUR zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2021 auf bis zu 51,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 18,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,33 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,21 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 28.04.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent auf 13.782,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

