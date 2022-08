Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Unilever

Um 04:22 Uhr ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 46,49 EUR. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 46,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.509 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei einem Wert von 39,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 17,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,86 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 26.07.2022 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent auf 13.782,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2022 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

