Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 48,42 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 48,42 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 48,04 GBP. Bei 49,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.053.419 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,34 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

