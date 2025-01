Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Mittag

Blick auf Unilever-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,89 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:49 Uhr 1,0 Prozent. Bei 45,98 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 45,44 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 867.012 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,30 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 23,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,80 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Börse Europa: STOXX 50 mittags im Plus