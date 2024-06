Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 43,33 GBP nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 43,33 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 43,31 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,89 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.024.004 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,57 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 17,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,71 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

