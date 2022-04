Unilever Aktie News: Anleger schicken Unilever am Freitagmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 12:22 Uhr 2,0 Prozent. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.732 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 51,09 EUR markierte der Titel am 17.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,59 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2022 bei 39,40 EUR. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 12,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,98 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 28.04.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,88 Prozent auf 13.782,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.102,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Unilever dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

