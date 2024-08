Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gefragt

Unilever im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,89 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 49,00 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,63 GBP. Bisher wurden heute 794.942 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 24,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

