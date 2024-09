Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever behauptet sich am Vormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,92 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 48,92 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,01 GBP an. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 48,86 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,01 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.359 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 2,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 24,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,34 GBP an.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Am 29.01.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

