Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 3,31 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 3,31 EUR. Bei 3,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 348.056 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2021 bei 42,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2022 bei 2,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,88 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 03.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.757,00 EUR – ein Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 37.050,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -15,993 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

