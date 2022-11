Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Uniper 7,31 EUR

3,61% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 11,7 Prozent auf 6,05 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,81 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.412.309 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 85,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 137,25 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,80 EUR für die Uniper-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 03.05.2022. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,01 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -15,450 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie +25 Prozent: Charttechnik unterstützt

Füllstand der deutschen Gasspeicher übersteigt 100-Prozent-Marke - Wohl 54 Milliarden Euro Kosten für Gaspreisbremse

Uniper-Aktie zweistellig höher: Außerordentliche Hauptversammlung findet am 19. Dezember statt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images