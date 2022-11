Uniper Aktie News: Uniper schießt am Vormittag hoch

Aktien in diesem Artikel Uniper 8,45 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 7,40 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 7,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,70 EUR. Bisher wurden heute 401.755 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 42,45 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 82,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2022 bei 2,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 190,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 14,80 EUR angegeben.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR gegenüber -13,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 68.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 37.050,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -15,450 EUR je Aktie aus.

Uniper-Aktie +25 Prozent: Charttechnik unterstützt

Füllstand der deutschen Gasspeicher übersteigt 100-Prozent-Marke - Wohl 54 Milliarden Euro Kosten für Gaspreisbremse

Uniper-Aktie zweistellig höher: Außerordentliche Hauptversammlung findet am 19. Dezember statt

