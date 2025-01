United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 15,39 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 15,39 EUR abwärts. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 15,36 EUR ein. Bei 15,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 119.153 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 62,83 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 14,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,12 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,505 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,13 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

