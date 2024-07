United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Kurs von 20,72 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 09:01 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,72 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 20,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 821 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,95 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 40,25 Prozent sinken.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,491 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,69 EUR.

Am 08.05.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

