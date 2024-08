United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 16,82 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 16,82 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 265.832 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,496 EUR je United Internet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,05 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

