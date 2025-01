United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,02 EUR.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,02 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 15,10 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 14,99 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.500 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 40,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,84 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,505 EUR je United Internet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 12.11.2024 vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

