United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 18,98 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 18,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.267 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,03 Prozent. Bei 15,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je United Internet-Aktie.

