United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,90 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,90 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,97 EUR an. Mit einem Wert von 18,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.770 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 32,59 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,61 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,67 EUR.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,919 EUR je United Internet-Aktie.

