United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag tiefer

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 25,30 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 25,30 EUR. Bei 25,14 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,88 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 66.208 Aktien.

Am 15.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,37 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,671 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

