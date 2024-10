United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag fester

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 18,86 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 18,86 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 18,95 EUR. Bei 18,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 6.137 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Internet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,919 EUR je United Internet-Aktie.

