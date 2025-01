United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 14,86 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 14,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.954 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 40,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,500 EUR je United Internet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen