United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 20,92 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 20,92 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 20,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,10 EUR. Zuletzt wechselten 2.144 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 16,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,57 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

