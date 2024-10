United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag ins Minus

United Internet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 19,35 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 19,35 EUR. Bei 19,31 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.261 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 15,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 18,55 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,73 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,49 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 0,919 EUR im Jahr 2024 aus.

