United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 20,98 EUR.

Um 11:37 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 20,98 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.629 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 19,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,95 EUR. Dieser Wert wurde am 25.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 62,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,491 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

