United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

So entwickelt sich United Internet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 18,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,54 EUR. Bei 18,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.548 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,61 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 15,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 17,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,08 EUR an.

Am 08.08.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das United Internet ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,15 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

MDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu