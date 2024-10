United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,85 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,85 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.158 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,25 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

