United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag billiger

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 20,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 20,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,52 EUR aus. Bei 21,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 39.532 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,95 EUR fiel das Papier am 25.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,14 Prozent.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,491 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,97 EUR an.

Am 08.05.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone