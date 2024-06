United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 20,06 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,06 EUR. Bei 20,14 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.242 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,93 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,69 EUR.

United Internet gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

