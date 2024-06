United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 19,93 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 19,93 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,93 EUR nach. Bei 19,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 261 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 25,74 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 60,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,69 EUR.

Am 08.05.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

