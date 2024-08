United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 19,47 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 19,47 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 19,47 EUR. Bei 19,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 23.241 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Gewinne von 28,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,08 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag mit Abgaben

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

1&1- & Vodafone-Aktien fester:1&1-Kunden profitieren bald von Vodafones 5G-Netz