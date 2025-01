United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 15,62 EUR.

Um 15:47 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,62 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 15,51 EUR. Bei 15,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.130 United Internet-Aktien.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 59,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 7,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,500 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

