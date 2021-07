Insolvenzverwalter findet Käufer für Wirecard-Tochter in Indien

Der Zahlungsdienstleister Nium mit Sitz in Singapur übernimmt die Wirecard Forex India Private Ltd. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt des Eintritts bestimmter Bedingungen, insbesondere der Genehmigung durch die indische Bankenaufsichtsbehörde, heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters.

Wirecard Forex India Private Ltd ist ein Zahlungsdienstleister im Bereich Devisen, Prepaid-Karten- und Überweisungen in Indien. Das Unternehmen und seine fast 190 Mitarbeiter leisten auf dem indischen Markt Devisen- und Geldüberweisungsdienstleistungen. Der Geschäftsbetrieb konnte den Angaben zufolge trotz der Corona-Pandemie und der harten Lockdowns in Indien aufrecht erhalten werden.

