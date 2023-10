Hongkong-IPO: J&T Global Express will bei Börsengang über 500 Millionen US-Dollar einnehmen

Unterstützung von Tencent

Das indonesische Kurier-Startup J&T Global Express strebt an die Hongkonger Börse - im Rahmen des zweitgrößten Börsengangs in diesem Jahr plant das Unternehmen, mehr als 500 Millionen US-Dollar einzunehmen. Unterstützt wird J&T dabei von Tencent.

• Kurierdienst-Startup J&T Global Express strebt an Hongkonger Börse

• Bei IPO sollen mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen werden

• Unterstützung durch Tencent & Co.

Das Kurierdienst-Startup J&T Global Express strebt an die Börse. J&T startete 2015 in Indonesien, expandierte anschließend aber nach Südostasien und China. Mittlerweile bietet das Unternehmen Expresszustelldienste in 13 Ländern an. Der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 4,03 Milliarden US-Dollar, 18,5 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

J&T strebt an die Börse

Nun will das indonesische Startup den Sprung an die Hongkonger Börse wagen. Unterstützt wird es dabei insbesondere von dem chinesischen Technologiekonzern Tencent, aber auch die Private-Equity-Firmen Fillhouse Capital und Sequoia Capital , Temasek und Singapurs Staatsfonds spielen eine Rolle bei den Börsenplänen, wie aus der Einreichung bei der Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) hervorgeht.

Bei dem geplanten IPO sollen 326,55 Millionen Aktien zu je 12 Hongkong-Dollar angeboten werden, wie der Einreichung weiter zu entnehmen ist. J&T hofft, auf diese Weise rund 3,92 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 500,80 Millionen US-Dollar) einzunehmen. Damit wäre es der zweitgrößte Börsengang an der Hongkonger Börse in diesem Jahr. Der Kurierdienst geht davon aus, dass die Aktien ab dem 27. Oktober gehandelt werden.

Basierend auf dieser Bewertung dürfte J&T laut Prospekt nach der Emission auf eine Marktkapitalisierung von 105,75 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 13,5 Milliarden US-Dollar) kommen, schreibt die South China Morning Post. Gemeinsame Sponsoren des Börsengangs sind die US-Großbank Morgan Stanley, BofA Securities sowie CICC, wie aus der Einreichung bei der HKEX hervorgeht.

Der Erlös des IPOs soll investiert werden, heißt es bei Reuters. Zum einen sollen die Logistiknetzwerke ausgebaut und neue Märkte erschlossen werden, darüber hinaus soll ein Teil des Geldes in Forschung und Entwicklung fließen.

