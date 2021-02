Praxisvideo: Rendite berechnen und Wertpapierportfolio im Griff haben - so geht's!

Folgen FACEBOOK EMAIL

Anleger sollten regelmäßig die Rendite ihres Wertpapierportfolios berechnen. Warum? Nur so können Investoren und Trader prüfen, wie gut Aktien, ETFs & Co. performen. Wie das ganz einfach geht und auf welche Variablen Sie dabei achten müssen, erfahren Sie in diesem Praxisvideo!