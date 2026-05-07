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UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 29. Juni

29.06.26 08:28 Uhr

(NEU: *** 21:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu

Central Banking)

===

*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

HVPI

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vj

10:00 DE/Nagarro SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

Geldmenge M3

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +2,7% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 94,5

zuvor: 93,5

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,6

zuvor: -8,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -17,7

Vorabschätzung: -17,7

zuvor: -19,0

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von

Honeywell International

*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q

*** 21:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu

Central Banking

*** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil Dow Jones Industrial Average

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)