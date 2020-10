Nach Crash am Mittwoch: Dow Jones geht behauptet in den Handel

Derverliert zum Start in die Donnerstagssitzung 0,15 Prozent auf 26.480,98 Punkte.

Die weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen neuen Lockdowns sorgen weiterhin für tiefe Sorgenfalten unter Investoren. Denn die von vielen erhoffte wirtschaftliche Erholung dürfte damit ins Stocken geraten.

Am Vortag hatten Frankreich und Deutschland neue Beschränkungen beschlossen, mit deren Hilfe die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen eingedämmt werden sollen. Auch in den USA wurde am Mittwoch mit 79.000 Neuinfektionen das zweite Mal in Folge eine Zunahme um über 70.000 verzeichnet.

Kampf ums Weiße Haus

Dazu kommt die immer näher rückende US-Wahl . In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump ablösen wird. In den Umfragen liegt Biden weiter deutlich in Front.

US-Daten besser als erwartet

Für einen leicht positiven Impuls sorgen die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als prognostiziert gesunken. Die US-Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal mit einem Rekordtempo gewachsen und hat sich von einem Großteil der Pandemieverluste erholt, aber sie liegt immer noch unter dem Niveau von 2019. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sprang zwischen Juli und September auf das Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent in die Höhe. Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 32,0 Prozent gerechnet.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

