US-Generalstabschef: Ändern Taktik im Iran

04.03.26 16:17 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seiner ersten Offensive gegen die Führung in Teheran will das US-Militär seine Taktik im Iran ändern. US-Generalstabschef Dan Caine erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Streitkräfte hätten die Lufthoheit über die südliche Flanke der iranischen Küste erlangt. Nun sollten US-Streitkräfte immer tiefer in iranisches Territorium eindringen.

Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) wolle am vierten Tag seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Offensive von großen, gezielten Angriffen mit Fernkampfwaffen zu Präzisionsschlägen wechseln, sagte Caine weiter. Dabei sollen auch sogenannte Hellfire-Raketen zum Einsatz kommen und das Tempo erhöht werden.

Generalstabschef verweigert Auskunft über Munitionsvorrat

Konkrete Angaben zum verbliebenen Munitionsvorrat verweigerte der Generalstabschef. "Wir verfügen über genügend Präzisionsmunition für die anstehende Aufgabe", sagte er lediglich. Aus Gründen der operativen Sicherheit wolle er keine Mengen nennen.

Bislang verfolgt das US-Militär nach eigener Darstellung drei zentrale Ziele:

- die Zerstörung des iranischen Raketensystems zum Schutz der USA und ihrer Partner in der Region

- die Zerstörung oder massive Schwächung der iranischen Marine

- die Verhinderung eines schnellen Wiederaufbaus der militärischen Fähigkeiten des Iran/ngu/DP/jha