DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.308 -2,6%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds! In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds!
Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Heimatschutz nach Tod von Migrant unter Druck

28.02.26 08:24 Uhr

BUFFALO (dpa-AFX) - Ein Migrant in den USA ist wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam gestorben - nun sieht sich das US-Heimatschutzministerium mit Kritik konfrontiert. "Dieser Todesfall hatte absolut nichts mit der Grenzpolizei zu tun", verteidigte sich das Ministerium auf der Plattform X gegen Vorwürfe, Bundesbeamte hätten im Zuge der Entlassung fahrlässig gehandelt.

Wer­bung

Hintergrund ist der Tod eines Mitte-50-Jährigen in der Stadt Buffalo im Bundesstaat New York. Laut Polizeibericht wurde der Mann am 15. Februar festgenommen und am 19. Februar aus dem Gewahrsam entlassen. Er sei von den Bundesbeamten an einem Café abgesetzt worden. Am 24. Februar wurde der Mann aus Myanmar, der sich laut Anwälten mit Flüchtlingsstatus in den USA aufhielt, tot aufgefunden. Die Todesursache wird dem Bericht zufolge noch untersucht.

Bürgermeister nennt Vorgehen "unmenschlich"

Der Bürgermeister der Stadt Buffalo, Sean Ryan, nannte den Tod des Mannes auf der Plattform X "vermeidbar" und teilte in einer Erklärung mit: "Ein schutzbedürftiger Mann - fast blind und unfähig, Englisch zu sprechen - wurde in einer kalten Winternacht allein gelassen, ohne dass erkennbare Anstrengungen unternommen wurden, ihn an einem sicheren Ort unterzubringen. Diese Entscheidung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde war unprofessionell und unmenschlich."

Das US-Heimatschutzministerium verteidigte sich gegen Kritik auf X: "Diese Person wurde von der örtlichen Polizei festgenommen.

Wer­bung

Diese Person nahm eine kostenlose Mitfahrgelegenheit der Grenzpolizei zu diesem Ort in Anspruch, eine Mitfahrgelegenheit, die nicht hätte bereitgestellt werden müssen."

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James teilte mit, ihr Team wäge derzeit ab, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten. "Niemand, der hier Zuflucht sucht, sollte in Gefahr geraten", hieß es in ihrer Erklärung./apo/DP/mis