US-Notenbank gibt nach im Streit um Corona-Hilfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank gibt im Streit um Corona-Hilfen mit dem dortigen Finanzministerium nach. Die Federal Reserve sei bereit, nicht benutztes Geld für Hilfsprogramme an die Regierung zurückzugeben, teilte Präsident Jerome Powell in einem Brief an Finanzminister Steven Mnuchin mit.

Bei dem Streit ging es um Finanzmittel, mit der die Regierung mehrere Hilfsprogramme der Zentralbank unterlegt hat. Das Ministerium hatte gefordert, einige der Notenbankprogramme auslaufen zu lassen. Die Notenbank sträubte sich zunächst dagegen und plädierte für ein Fortbestehen der Hilfen./fba