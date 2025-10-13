DAX24.373 +0,5%Est505.568 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.406 +0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl63,92 +3,0%Gold4.079 +1,5%
US-Präsident Trump in Knesset angekommen

13.10.25 10:23 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist bei seiner Nahost-Reise im israelischen Parlament in Jerusalem angekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wird. Trump schrieb danach in ein Gästebuch: Es sei ihm eine große Ehre. Das sei ein großer und schöner Tag. Ein Neuanfang.

Es war zunächst geplant, dass sich Trump mit Geiselfamilien trifft und dann eine Rede vor der Knesset - dem israelischen Parlament - hält.

Am Nachmittag will er dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz./rin/DP/stw