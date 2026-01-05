DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.806 -0,5%Euro1,1735 +0,1%Öl61,60 -0,3%Gold4.458 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert
NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Regierung senkt Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen

06.01.26 06:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trumps Regierung rät künftig zu deutlich weniger Impfungen für Kinder als bislang. Die Impfempfehlung solle nur noch für die elf "schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten" gelten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. "Eltern können ihren Kindern weiterhin alle Impfungen verabreichen lassen, falls gewünscht", schrieb Trump weiter. Die Kosten dafür würden weiter von den Krankenkassen übernommen.

Wer­bung

Bis Ende 2024 waren laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC noch 17 Immunisierungen für Kinder vorgesehen. Zu den Impfungen, die nun nicht mehr allgemein empfohlen werden, gehören jene für Rotaviren, Hepatitis A, Hepatitis B, RSV-Infektionen, Meningokokken B und Meningokokken ACWY. Das ging aus einer Übersicht der US-Gesundheitsbehörde CDC hervor.

Ankündigung zur Überarbeitung bereits vor einem Monat

Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Die Überarbeitung der Impfempfehlungen für Kinder war bereits Anfang Dezember angekündigt worden. Die Empfehlungen sollten dabei mit denen anderer Industrieländer verglichen werden. Zur Begründung hieß es, mit Impfungen gegen so viele Krankheiten nähmen die USA eine "Sonderstellung" im Vergleich zu anderen Industrienationen ein. Demnach sieht Deutschland Impfungen gegen 15 Krankheiten vor, in Dänemark sind es nur zehn.

Der US-Berufsverband der Kinderärzte (AAP) kritisierte die neuen, eingedampften Impfempfehlungen als "gefährlich und unnötig". Weiter hieß es: "Die Vereinigten Staaten sind nicht Dänemark, und es gibt keinen Grund, den dänischen Impfplan den amerikanischen Familien aufzuzwingen." Die Krankheitsrisiken und Gesundheitssysteme beider Länder würden sich "erheblich" voneinander unterscheiden.

Wer­bung

US-Gesundheitsbehörde: Impfpläne von 20 Ländern verglichen

Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitteilte, wurden bei der jüngsten Neubewertung 20 "vergleichbare Industrieländer" herangezogen. Weiterhin empfiehlt die Behörde nun noch in den USA Impfungen gegen:

* Diphtherie

* Tetanus

* Keuchhusten

* Grippe (Hib)

* Pneumokokken

* Polio

* Masern

* Mumps

* Röteln

* Humane Papillomviren (HPV)

* Varizellen (Windpocken)

Wer­bung

Eltern könnten jederzeit mit ihren Kinderärzten über mögliche weitere Impfungen sprechen, hieß es./ngu/DP/zb