US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 13. Februar verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 9,014 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 8,53 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,213 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,16 Millionen gestiegen waren. Die Ölproduktion bewegte sich in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

